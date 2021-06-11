Son dakika haber... "Karagümrük çetesi" olarak bilinen suç örgütüne İstanbul merkezli operasyon
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Son dakika haber... "Karagümrük çetesi" olarak bilinen suç örgütüne İstanbul merkezli operasyon

Son dakika haber... 'Karagümrük çetesi' olarak bilinen suç örgütüne İstanbul merkezli operasyon
Anadolu Ajansı / Hasan Hüseyin Kulaoğlu - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: İstanbul merkezli 4 ilde, kamuoyunda "Karagümrük çetesi" olarak bilinen suç örgütüne yönelik operasyon başlatıldı.

İstanbul merkezli 4 ilde, kamuoyunda "Karagümrük çetesi" olarak bilinen suç örgütüne yönelik operasyon başlatıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, elebaşılığını cezaevinde bulunan "Nuriş" lakaplı Nuri Ergin'in yaptığı, kamuoyunda "Karagümrük çetesi" olarak bilinen suç örgütüne ilişkin 27 kişiye yönelik İstanbul merkezli 4 ildeki 53 adrese eş zamanlı baskın gerçekleştirdi.

Bazı şüphelilerin gözaltına alındığı operasyon kapsamında aramaların sürdüğü, gözaltı sayısının artabileceği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Hüseyin Kulaoğlu

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