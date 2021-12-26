Son dakika haber | Kanalizasyon kazısında 1 kişinin öldüğü göçük olayında 3 tutuklama

KUŞADASI, AYDIN (DHA) - AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, sitede işçi olarak çalışan Ferhat Doğan'ın (25) kanalizasyon borusu döşemek için girdiği çukurda toprak kayması sonucu göçük altında kalıp hayatını kaybetmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 kişi sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Değirmendere Mahallesi'ndeki sitede işçi olarak çalışan Ferhat Doğan, dün (Cumartesi) saat 18.00 sıralarında kanalizasyon borusu döşemek için yaklaşık 8 metre derinliğindeki çukura girdi. Doğan, iddiaya göre ASKİ'den izin alınmadan yapılan çalışma sırasında toprağın kayması sonucu göçük altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri tarafından başlatılan çalışmasında, Doğan'ın cansız bedenine ulaşıldı. Polis olayla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında, kepçe operatörü Şehmuz İdem), kepçe sahibi Kenan Arıkan ve Fevzi Subaşı'nı gözaltına aldı. Polisteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.