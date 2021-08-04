Kağıthane'de mobilya atölyesinde yangın: Mahsur kalan köpek telef oldu
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Kağıthane'de mobilya atölyesinde yangın: Mahsur kalan köpek telef oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kağıthane'de mobilya atölyesinde yangın: Mahsur kalan köpek telef oldu Kağıthane'de sabah saatlerinde bir mobilya atölyesinde yangın çıktı.

Kağıthane'de mobilya atölyesinde yangın: Mahsur kalan köpek telef oldu

İSTANBUL - Kağıthane'de sabah saatlerinde bir mobilya atölyesinde yangın çıktı. Atölye içerisinde bağlı şekilde mahsur kalan evcil köpek, yoğun duman nedeniyle telef oldu.

Olay, saat 05.30 sıralarında Kağıthane Çağlayan Mahallesi Taşocağı Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, mobilya atölyesi içerisinde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Kapalı olan dükkan içerisinde bağlı şekilde bulunan evcil av köpeği ise dükkanda mahsur kaldı. Evcil köpeğin havlamalarını duyan vatandaşlar durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri dükkanın camlarını kırarak içeriye girdi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri içeride mahsur kalan evcil köpeği dumanlar arasından kurtardı.

Müdahalelere rağmen köpek telef oldu

Hareketsiz şekilde yerde yatan evcil köpek, yapılan tüm müdahalelere olay yerinde telef oldu.

İş yeri sahibi atölyeye gelerek köpeğini cansız şekilde görünce şok geçirdi. İtfaiye ekipleri atölyede soğutma çalışması başlatırken yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kağıthane'de mobilya atölyesinde yangın: Mahsur kalan köpek telef oldu
Kağıthane'de mobilya atölyesinde yangın: Mahsur kalan köpek telef oldu
Kağıthane'de mobilya atölyesinde yangın: Mahsur kalan köpek telef oldu
Kağıthane'de mobilya atölyesinde yangın: Mahsur kalan köpek telef oldu
Kağıthane'de mobilya atölyesinde yangın: Mahsur kalan köpek telef oldu
Kağıthane'de mobilya atölyesinde yangın: Mahsur kalan köpek telef oldu
Kağıthane'de mobilya atölyesinde yangın: Mahsur kalan köpek telef oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammet Emin Arslan

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