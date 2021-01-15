Son dakika haber... KADIKÖY'DE HASTANELERE DADANAN HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ GÖZALTINA ALINDI
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Son dakika haber... KADIKÖY'DE HASTANELERE DADANAN HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ GÖZALTINA ALINDI

15.01.2021 17:37 | Son Güncelleme: 15.01.2021 17:37
Son dakika haber... KADIKÖY'DE HASTANELERE DADANAN HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ GÖZALTINA ALINDI

Son dakika gündem haberine göre Kadıköy'de hastanelere dadanan hırsızlık şüphelisi E.K güvenlik kameraları görüntülerinden tespit edilerek yakalandı.

Kadıköy'de hastanelere dadanan hırsızlık şüphelisi E.K güvenlik kameraları görüntülerinden tespit edilerek yakalandı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Kadıköy'de, sağlık kuruluşlarından farklı tarihlerde hırsızlık yaptığı güvenlik kamera görüntülerinden tespit edilen hırsızlık şüpheli E.K.'yi Fatih'te gözaltına aldı. İskele Polis Merkezi'nde işlemleri yapılan E.K.'nin, hastanelerden 4 bin 240 lira para çaldığının tespit edildiği öğrenildi. Polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliye sevk edilen E.K. mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA

Şüphelinin hastane koridorları ve odalarda dolaşarak hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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