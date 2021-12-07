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Son dakika haber! Jandarmayı yaralamıştı, adliyeye sevk edildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber! Jandarmayı yaralamıştı, adliyeye sevk edildi

Bir son dakika haberine göre Tokat'ta boşanma aşamasındaki eşini babasının evine baskın düzenleyerek, bir astsubayı yaralayan koca adli makamlara sevk edildi.

TOKAT (İHA) - Tokat'ta boşanma aşamasındaki eşini babasının evine baskın düzenleyerek, bir astsubayı yaralayan koca adli makamlara sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Tokat merkeze bağlı Çerçi köyünde Ömer Solmaz, boşanma aşamasındaki eşi Hacer Solmaz'a (26) babasının evine silahlı saldırı düzenledi. Koruma kararı olan kadının evinin önünde bekleyen jandarmayı yaralayan Ömer Solmaz, yakalanarak gözaltına alındı. Merkez ilçe Jandarma komutanlığında ifade işlemleri tamamlanan şahıs Tokat Adliyesine sevk edildi. Ömer Solmaz, basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı.

Olayda yaralanan astsubay F.K'nın Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma Uygulama Hastanesinde ameliyat olduğu, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - TOKAT

Son dakika haber! Jandarmayı yaralamıştı, adliyeye sevk edildi

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İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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