Son dakika haberi | BURDUR Jandarmanın kurtardığı yaralı tilki tedaviye alındı
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Son dakika haberi | BURDUR Jandarmanın kurtardığı yaralı tilki tedaviye alındı

15.03.2021 16:50 | Son Güncelleme: 15.03.2021 17:26

Son dakika haber... Jandarmanın kurtardığı yaralı tilki tedaviye alındıBurdur'un Bucak ilçesinde gece devriye gezen jandarma ekipleri yol kenarında kıvranırken buldukları yaralı tilkiyi ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim etti.

Jandarmanın kurtardığı yaralı tilki tedaviye alındı

Burdur'un Bucak ilçesinde gece devriye gezen jandarma ekipleri yol kenarında kıvranırken buldukları yaralı tilkiyi ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim etti. Bir aracın çarpması sonucu yaralandığı tahmin edilen tilki tedaviye alındı.

Bucak ilçesine bağlı Kocaaliler beldesi Jandarma Komutanlığı ekipleri dün gece Kocaaliler Kızıllı köyü yol güzergahında devriye yaparken, yol kenarında bir şeyin hareket ettiğini gördü. Jandarma ekipleri yaklaştıklarında yerde yürüyemeyen sadece olduğu yerde çırpınan yarılı bir tilki olduğunu fark etti. Jandarma ekipleri yaralı tilkinin sakinleşmesini bekledikten sonra yerden alarak devriye sonrası Bucak'a getirdi. Bucak Jandarma Komutanlığı'nda Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından yapılan ilk müdahaleden sonra yaralı tilki tedavisi için Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü'ne teslim edildi. Tedaviye alınan tilkinin Kocaaliler- Kızıllı yolu güzergahında bir aracın çarpması sonucu yaralandığı tahmin ediliyor.

Son dakika haberi | BURDUR Jandarmanın kurtardığı yaralı tilki tedaviye alındı
Son dakika haberi | BURDUR Jandarmanın kurtardığı yaralı tilki tedaviye alındı
Son dakika haberi | BURDUR Jandarmanın kurtardığı yaralı tilki tedaviye alındı
Son dakika haberi | BURDUR Jandarmanın kurtardığı yaralı tilki tedaviye alındı
Son dakika haberi | BURDUR Jandarmanın kurtardığı yaralı tilki tedaviye alındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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