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Son dakika haber: Jandarma kaybolan keçileri dronla buldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber: Jandarma kaybolan keçileri dronla buldu

Son dakika 3. sayfa haberi: Gümüşhane'de keçileri kaybolan vatandaşın imdadına jandarma yetişti.

GÜMÜŞHANE (İHA) - Gümüşhane'de keçileri kaybolan vatandaşın imdadına jandarma yetişti. Drone yardımıyla bulunan keçilerine kavuşan vatandaşın sevinci kameralara yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Merkeze bağlı İkisu köyü Harava mahallesinde yaşayan Ali Dinç, 2 gün önce 25 keçisini otlatmak için ormanlık alana götürdü.

Kısa bir süreliğine hayvanlarının yanından ayrılarak mahalleye dönen Dinç, ormana geri döndüğünde hayvanlarını bulamayınca hem akrabalarına hem de Jandarma'ya durumu bildirdi.

İhbar üzerine alana gelen Jandarma ekipleri vatandaşlarla birlikte arazide arama çalışmasına başladı. Ekipler gece görüşlü termal özellikli drone ve yaya olarak yapılan arama neticesinde Karaca Mağarası yakınlarında hayvanları bularak Dinç'e teslim etti.

Hayvanları bulunduktan sonra ahırlarına götüren Dinç'in sevinci kameralara yansırken Jandarma ekiplerine teşekkür etti. - GÜMÜŞHANE

Son dakika haber: Jandarma kaybolan keçileri dronla buldu

Son dakika haber: Jandarma kaybolan keçileri dronla buldu

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