Son dakika haber! İzmir'de trafik kazasında aynı aileden 4 kişi yaralandı
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Son dakika haber! İzmir'de trafik kazasında aynı aileden 4 kişi yaralandı

Anadolu Ajansı / Mehmet Ezgin - Haberler | Güncel
Son dakika haber! İzmir'de trafik kazasında aynı aileden 4 kişi yaralandı

Son dakika gündem haberi: İzmir'in Bergama ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 4 kişi yaralandı.

İzmir'in Bergama ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Göçbeyli, Bergama, Soma yol kavşağı yakınlarında Birol Duygun yönetimindeki 35 DB 5564 plakalı otomobil, yola çıkan köpek nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya düştü.

Kazada sürücü, eşi Hatice Duygun ile çocukları Irmak ve Rüzgar Duygun yaralandı.

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Necla-Mithat Öztüre Bergama Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ezgin

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