Son dakika haberi | Esenyurt'ta lojistik firmasında yangın çıktı

Edinilen son dakika haberine göre Esenyurt'ta bir lojistik firmasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Esenyurt'ta bir lojistik firmasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yunus Emre Mahallesi 296. Sokak'taki bir lojistik firmasına ait beyaz eşya, kıyafet, züccaciye malzemeleri gibi çeşitli eşyaların bulunduğu depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın nedeniyle oluşan siyah yoğun duman çevre ilçelerden göründü.

Yangın binayı tamamen sararken, depodan bir süre yer yer patlama sesleri geldi.

Bu arada, çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, bazı yolları trafiğe kapattı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangını soğutma çalışmaları devam ediyor.

"Olayda yaralı ve can kaybı bulunmamaktadır"

İstanbul Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, saat 12.20'de alınan lojistik deposunda yangın ihbarı üzerine, olay yerine ivedilikle güvenlik, sağlık, itfaiye ve AFAD KBRN (Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler) ekiplerinin sevk edildiği belirtildi.

Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangının 39 itfaiye aracı ve 105 itfaiye personeliyle müdahale edilerek söndürüldüğü aktarılan açıklamada, "Soğutma çalışmaları devam etmektedir. Depoda bulunan malzemelerin patlama riskine karşın gerekli güvenlik tedbirleri alınarak, çevredeki yollar geçici olarak yaya ve araç trafiğine kapatılmıştır. Alınan bilgilere göre, olayda yaralı ve can kaybı bulunmamaktadır." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Hüseyin Kulaoğlu