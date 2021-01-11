Emekli kadın, 6'ıncı kattaki evinin penceresinden düşerek feci şekilde yaşamını yitirdi
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Emekli kadın, 6'ıncı kattaki evinin penceresinden düşerek feci şekilde yaşamını yitirdi

11.01.2021 18:28 | Son Güncelleme: 11.01.2021 19:45

Şişli'de emekli bir kadın, 6. kattaki evinin penceresinden aşağıya düşerek feci şekilde can verdi. Vatandaşların dehşeti yaşadığı olay yerine gelen kadının oğlu ise sinir krizi geçirdi. Polisin çalışmalarının ardından kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İstanbul Şişli Merkez Mahallesi Halaskargazi Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, sabah saatlerinde cadde üzerindeki evinde tek başına yaşayan 69 yaşındaki emekli banka görevlisi Gülten Sokuluoğlu, sabah saatlerinde 6. kattaki evinin penceresini açtı.

KADIN, OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Yaşlı kadın bir süre sonra henüz bilinmeyen bir nedenle metrelerce yükseklikten aşağıya düştü. Kadının düştüğünü gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının bedeni üzerinde yaptığı tetkikler sonucunda hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine polis ekipleri olay yerinin çevresine güvenlik şeridi çekerek önlem alırken, kadının ise üzeri örtüldü. Polis ekipleri inceleme yaptığı esnada ise olay yerini gören vatandaşlar çalışmaları izledi. Bazı vatandaşlar ise cep telefonlarıyla yaşananları görüntüledi. Polis ekiplerinin uyarısının ardından vatandaşlar uzaklaştırıldı.

KADININ OĞLU OLAY YERİNDE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Olayı haber alan kadının oğlu da koşarak olay yerine geldi. Annesinin cansız bedenini gören adam sokak ortasında sinir krizi geçirdi. Polis ekiplerinin teselli ederek sakinleştirmeye çalıştığı adam apartman girişine götürüldü. Öte yandan olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından kadının cansız bedeni, cenaze aracına konularak Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. polisin ilk bilgilere göre intihar şüphesi üzerinde durduğu öğrenildi.

Emekli kadın, 6'ıncı kattaki evinin penceresinden düşerek feci şekilde yaşamını yitirdi
Emekli kadın, 6'ıncı kattaki evinin penceresinden düşerek feci şekilde yaşamını yitirdi
Emekli kadın, 6'ıncı kattaki evinin penceresinden düşerek feci şekilde yaşamını yitirdi
Emekli kadın, 6'ıncı kattaki evinin penceresinden düşerek feci şekilde yaşamını yitirdi
Emekli kadın, 6'ıncı kattaki evinin penceresinden düşerek feci şekilde yaşamını yitirdi
Emekli kadın, 6'ıncı kattaki evinin penceresinden düşerek feci şekilde yaşamını yitirdi
Emekli kadın, 6'ıncı kattaki evinin penceresinden düşerek feci şekilde yaşamını yitirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (1)
TRE: intiharlara düşerek demeniz artık icini acıtıyor siz görmezden geliyorsunuz onlar bir kez daha ölüyor yok asilahın üstünde yattıgı icin kendini vurdu yok düştü yazıkları olsubn
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