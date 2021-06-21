Son dakika haber: İstanbul'da silah kaçakçılığı yaptığı öne sürülen şüpheli tutuklandı

Son dakika haberleri... Fatih'te bir kargo şubesi üzerinden Gana'ya silah göndermeye çalıştığı iddiasıyla gözaltına alınan Gana uyruklu şüpheli tutuklandı.

Fatih'te bir kargo şubesi üzerinden Gana'ya silah göndermeye çalıştığı iddiasıyla gözaltına alınan Gana uyruklu şüpheli tutuklandı.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 17 Haziran'da İskenderpaşa Mahallesi'ndeki bir kargo firması üzerinden yabancı uyruklu bir kişinin Gana'ya silah göndereceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Polis, yaptığı çalışmada bahse konu kişinin kargo şubesine siyah bir çanta bıraktığını tespit etti.

Çantada yapılan incelemede 17 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Şişli'de bir eve düzenlenen baskında Gana uyruklu W.O. (37) yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelinin ülkesinde "silah kaçakçılığı" suçundan aranma kaydının bulunduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından silah kaçakçılığı suçundan adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış