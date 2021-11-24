Son dakika: Organ ticareti operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı - Haberler
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Son dakika: Organ ticareti operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

AA / Halil Demir - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre İstanbul'da organ ticareti yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da organ ticareti yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Singapur uyruklu W. K. W. ile Kamboçya uyruklu L. M'nin özel bir hastanede yasa dışı şekilde organ nakli olacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu hastaneye operasyon düzenleyen polis ekipleri, böbrek alıcısı W. K. W. ve böbrek vericisi L. M. ile bu kişilere aracılık yaptıkları tespit edilen Hindistanlı S.G. ve Kamboçyalı N.P.'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı.

Son dakika: Organ ticareti operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

Son dakika: Organ ticareti operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

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AA / Halil Demir - Son Dakika Haberleri

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