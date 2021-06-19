Son dakika haber! İstanbul'da deprem anı kamerada
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Son dakika haber! İstanbul'da deprem anı kamerada

Son dakika haber! İstanbul'da deprem anı kamerada
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberlerine göre İstanbul'da merkez üssü Kartal olan 3.9 büyüklüğündeki deprem anı bir işyerinin güvenlik kamerasına böyle yansıdı.

İstanbul'da merkez üssü Kartal olan 3.9 büyüklüğündeki deprem anı bir işyerinin güvenlik kamerasına böyle yansıdı.

Merkez üssü Kartal olan 3.9 büyüklüğündeki bir depremle sallandı. Deprem anı ise bir işyerindeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntüde işyerinde bulunan 1 kişinin depremini hissedince paniğe kapılarak yerinden fırlayıp, içeride dolaştığı anlar yer alıyor.

Öte yandan, sandalyede oturan kişi ise depremin şokuyla olduğu yerde kalıyor. - İSTANBUL

Son dakika haber! İstanbul'da deprem anı kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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