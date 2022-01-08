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Son dakika haber! İran'da akaryakıt tankerinin devrilmesi nedeniyle patlama meydana geldi

Son dakika haber! İran'da akaryakıt tankerinin devrilmesi nedeniyle patlama meydana geldi
AA / Muhammet Kurşun - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre İran'ın batısındaki Senendec kentinde akaryakıt tankerinin devrilmesi sonucu meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetti.

İran'ın batısındaki Senendec kentinde akaryakıt tankerinin devrilmesi sonucu meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetti.

Devlet televizyonunda yer alan habere göre, akşam saatlerinde Senendec kentinde akaryakıt tankerinin devrilmesi sonucu patlama meydana geldi, olay şehrin doğal gaz hattında yangına yol açtı.

Çevredeki yaklaşık 30 ev ve 15 otomobilin yandığı belirtilen olayda 2 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin de yaralandığı belirtildi.

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AA / Muhammet Kurşun - Son Dakika Haberleri

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