Irak'ta hükümet karşıtı protestolar şiddet olaylarına dönüştü: 1 ölü, 33 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Irak'ta hükümet karşıtı protestolar şiddet olaylarına dönüştü: 1 ölü, 33 yaralı

10.01.2021 20:27 | Son Güncelleme: 10.01.2021 20:50

Irak'ın güneyindeki Nasıriye kentinde geçtiğimiz günlerde başlayan hükümet karşıtı protestolar şiddet olaylarına dönüştü. Çıkan olaylarda 1 polis hayatını kaybetti, 33 polis de yaralandı.

Irak'ta hükümet karşıtı protestolar şiddet olaylarına dönüştü. Çıkan olaylarda 1 polis hayatını kaybetti, 33 polis yaralandı.

Irak'ın güneyindeki Nasıriye kentinde geçtiğimiz günlerde başlayan hükümet karşıtı protestolarda bazı aktivistlerin gözaltına alınması ve protestocuların kent merkezindeki el-Hbubi Meydanı'na girişinin engellenmesinin ardından gösteriler şiddet olaylarına dönüştü. Çıkan olaylarda 1 polis hayatını kaybederken, 33 polis de yaralandı.

BAZI PROTESTOCULAR YARALANDI

Irak Başbakanlığına bağlı Medya Güvenlik Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, güvenlik güçleriyle protestocular arasında meydana gelen olaylarda 1 polisin hayatını kaybettiği ve 33 polisin de yaralandığı aktarıldı. Bölgede bulunan Irak ordusu mensuplarının protestocuları korumak için polis güçlerine ateş açtığını öne süren görgü tanıkları, güvenlik güçlerinin protestocuları dağıtmak için havaya ateş açması ve gaz bombası kullanması sonucu bazı protestocuların yaralandığını ifade etti.

30 GÖSTERİCİ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan Irak İnsan Hakları Yüksek Komiserliği tarafından dün yapılan açıklamada, çıkan şiddet olaylarında güvenlik güçleri mensupları ve protestoculardan oluşan toplam 43 kişinin yaralandığını, 30 protestocunun gözaltına alındığını duyurmuştu.

Irak'ta hükümet karşıtı protestolar şiddet olaylarına dönüştü: 1 ölü, 33 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABDULKADİR HACIOĞLU

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Edi Rama Joe Biden İlker Başbuğ Devlet Bahçeli Alparslan Türkeş
Magazin Kanye West İrem Derici Cemal Hünal Seren Serengil
Spor Metin Oktay Ersun Yanal Gökhan Gönül Sergen Yalçın Abdullah Avcı
Tüm Haberler Ocak Facebook Endonezya Fatih Terim
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Irak'ta hükümet karşıtı protestolar şiddet olaylarına dönüştü: 1 ölü, 33 yaralı - Haberler 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.1.2021 20:49:58. #1.15#
title