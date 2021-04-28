Son dakika haber... İnşaat kazısında tarihi eser bulunduğu ihbarı polisi harekete geçirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber... İnşaat kazısında tarihi eser bulunduğu ihbarı polisi harekete geçirdi

İhlas Haber Ajansı / ALPARSLAN ÖTÜKEN - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber... İnşaat kazısında tarihi eser bulunduğu ihbarı polisi harekete geçirdi Kayseri'de bir inşaatın temel kazısında tarihi eser bulunduğu ihbarı polis ekiplerini harekete geçirdi.

İnşaat kazısında tarihi eser bulunduğu ihbarı polisi harekete geçirdi

KAYSERİ - Kayseri'de bir inşaatın temel kazısında tarihi eser bulunduğu ihbarı polis ekiplerini harekete geçirdi.

Edinilen bilgiye göre Melikgazi ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi Köşk Caddesi'nde yapılan inşaatın temel kazısında tarihi eser bulunduğu ihbar edildi. Yapılan ihbar sonrasında olay yerine giden polis ekipleri kazıyı durdurdu.

Polis ekipleri kazılan alandan çıkarılan toprak yığınını kepçe yardımı ile dağıtarak incelemelerde bulundu. İnşaat kazısında ortaya çıkan taşlar ve bazı materyallerin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkilileri tarafından inceleneceği öğrenildi.

Son dakika haber... İnşaat kazısında tarihi eser bulunduğu ihbarı polisi harekete geçirdi
Son dakika haber... İnşaat kazısında tarihi eser bulunduğu ihbarı polisi harekete geçirdi
Son dakika haber... İnşaat kazısında tarihi eser bulunduğu ihbarı polisi harekete geçirdi
Son dakika haber... İnşaat kazısında tarihi eser bulunduğu ihbarı polisi harekete geçirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALPARSLAN ÖTÜKEN

Uzaklaştırmaya rağmen eşinin kaldığı eve gidip, balkondan ateş açtı
Uzaklaştırmaya rağmen eşinin kaldığı eve gidip, balkondan ateş açtı
FETÖ duruşmasına katılan tanık: 'Gülen'in yemek artıklarını kıymetli bir şeymiş gibi yediler'
FETÖ duruşmasına katılan tanık: "Gülen'in yemek artıklarını kıymetli bir şeymiş gibi yediler"
Korku dolu anlar! Vazgeçirmek için uğraşanların gözlerine baka baka kendini boşluğa bıraktı
Korku dolu anlar! Vazgeçirmek için uğraşanların gözlerine baka baka kendini boşluğa bıraktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Hulusi Akar Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hülya Avşar Meral Kaplan Acun Ilıcalı Burak Sergen
Spor Rıza Kayaalp Ünal Karaman Fırat Aydınus Aykut Kocaman Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haber... İnşaat kazısında tarihi eser bulunduğu ihbarı polisi harekete geçirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.4.2021 12:34:47. #1.16#

title