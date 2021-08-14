Son dakika haber: İHH sel bölgesinde 30'u dalgıç 200 kişilik ekiple arama kurtarma çalışmalarına destek veriyor

Son dakika gündem haberi: İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Afet Yönetim Birimleri, Sinop, Kastamonu ve Bartın'da yaşanan sel felaketinin ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarına 200 kişilik ekiple destek veriyor.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Afet Yönetim Birimleri, Sinop, Kastamonu ve Bartın'da yaşanan sel felaketinin ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarına 200 kişilik ekiple destek veriyor.

İHH'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kastamonu, Sinop ve Bartın'da selde kaybolan kişileri bulmak için çalışan İHH İnsani Yardım Vakfı, 30'u dalgıç olmak üzere 200 kişilik ekiple bölgede bulunuyor.

Kastamonu Ezine Çayı, Sinop Ayancık Çayı ile Babaçay bölgelerinde çalışmalara ağırlık veren dalgıç ekipler, dere boyları ve su içinde kayıpları arıyor.

İHH ekibi, bölgeye gönderilen gezici AŞ evi ile günlük bin kişilik sıcak yemek ve kahvaltı dağıtımı da gerçekleştiriyor.

Offroad araçlarıyla bölgeye gelen ekipler köylere ulaşarak mahsur kalan vatandaşları da kurtarıyor.

İHH İnsani Yardım Vakfının aracılığıyla Sinop, Kastamonu ve Bartın'daki afetzedelere yardımda bulunmak isteyen bağışçılar, ACIL yazıp 3072'ye kısa mesaj göndererek 5 lira, daha fazla destek olmak isteyenler ise vakfın hem internet sitesinden hem de banka hesap numaraları üzerinden katkıda bulunabiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Altun