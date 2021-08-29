Son dakika haber... Iğdır'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
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Son dakika haber... Iğdır'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Son dakika haber... Iğdır'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Anadolu Ajansı / Bülent Mavzer - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Iğdır'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Iğdır'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Burhan Atlas (51) yönetimindeki 76 AU 378 plakalı kamyonet, merkeze bağlı Küllük köyü yakınlarında sürücüsü aniden yola çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptıktan sonra karşı şeride geçip devrildi.

Devrilen kamyonete şeridinde giden Mehmet Çekim'in kullandığı 35 KZP 58 plakalı kamyonetin çarptığı kazada, Atlas olay yerinde hayatını kaybetti, araçta sıkışan Çekim yaralandı.

Çekim, AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bülent Mavzer

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