Son dakika haber! Hırsızlık şüphelilerini filyasyon ekibi görünümündeki ekipler yakaladı
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Son dakika haber! Hırsızlık şüphelilerini filyasyon ekibi görünümündeki ekipler yakaladı

06.11.2020 16:50 | Son Güncelleme: 06.11.2020 17:20
Son dakika haber! Hırsızlık şüphelilerini filyasyon ekibi görünümündeki ekipler yakaladı

Gelen son dakika haberlerine göre DENİZLİ'de, 1'i kadın 2 hırsızlık şüphelisi filyasyon ekibi görünümündeki Jandarma Suç ve Araştırma Timi (JASAT) tarafından saklandıkları evde yakaladı.

DENİZLİ'de, 1'i kadın 2 hırsızlık şüphelisi filyasyon ekibi görünümündeki Jandarma Suç ve Araştırma Timi (JASAT) tarafından saklandıkları evde yakaladı.

Sarayköy ilçesinde, geçen 24 Ekim'de iş yerinden 25 bin lira değerindeki yüksek gerilim hattına ait demir malzemeler, kimliği belirsiz kişilerce çalındı. Denizli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen jandarma ekipleri, şüphelilerin Musa D. (25) ve birlikte yaşadığı sevgilisi Ümmü Ç. (20) olduğunu belirledi. Şüphelilerin Pamukkale ilçesi Anafartalar Mahallesi'ndeki evde saklandıkları tespit edildi. JASAT ekibi, şüphelilerin durumdan şüphelenip kaçmaması için kendilerine filyasyon ekibi görünümü verdi. Ardından harekete geçip, şüphelilerin kaldığı eve operasyon düzenlendi.

Şüpheli Musa D. ve Ümmü Ç. gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.


Son dakika haber! Hırsızlık şüphelilerini filyasyon ekibi görünümündeki ekipler yakaladı
Son dakika haber! Hırsızlık şüphelilerini filyasyon ekibi görünümündeki ekipler yakaladı
Son dakika haber! Hırsızlık şüphelilerini filyasyon ekibi görünümündeki ekipler yakaladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT

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