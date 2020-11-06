Son dakika haber! Hırsızlık şüphelilerini filyasyon ekibi görünümündeki ekipler yakaladı

Gelen son dakika haberlerine göre DENİZLİ'de, 1'i kadın 2 hırsızlık şüphelisi filyasyon ekibi görünümündeki Jandarma Suç ve Araştırma Timi (JASAT) tarafından saklandıkları evde yakaladı.