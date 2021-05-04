Son dakika haber! Hindistan'ın Batı Bengal eyaletindeki seçim sonrası yaşanan şiddet olaylarında 12 kişi öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber! Hindistan'ın Batı Bengal eyaletindeki seçim sonrası yaşanan şiddet olaylarında 12 kişi öldü

Son dakika haber! Hindistan'ın Batı Bengal eyaletindeki seçim sonrası yaşanan şiddet olaylarında 12 kişi öldü
Anadolu Ajansı / Barış Kahraman - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinde eyalet meclisi seçimlerinden sonra çıkan şiddet olaylarında 12 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinde eyalet meclisi seçimlerinden sonra çıkan şiddet olaylarında 12 kişi hayatını kaybetti.

Emniyet teşkilatı, yerel medyaya yaptığı açıklamada, kesin olmayan sonuçların açıklandığı 2 Mayıs'tan bugüne kadar eyalette çıkan şiddet olaylarında 12 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Yetkililer, ölenler arasında Trinamool Kongre Partisi (TMC) ve Hindistan Halk Partisi (BJP) destekçilerinin bulunduğu bilgisini paylaştı.

Şiddet olaylarıyla ilgili sükunet çağrısında bulunan TMC lideri Mamata Banerjee, "Bengal, barışsever bir yerdir. Seçimler süresince bazı hararetli anlar olsa da sakinlik hakimdi. BJP birçok kez zulüm yaptı. Ama ben herkesi sükunete davet ediyorum. Şiddete izin vermeyin." ifadelerini kullandı.

BJP eyalet lideri Dilip Ghosh, Banerjee'nin sükunet çağrısına cevaben "Mamata'nın uzlaşı çağrısı iyi bir şey. Sükunet sağlanmazsa protestolara devam edeceğiz. Seçimi kazanmasına rağmen TMC neden şiddeti sürdürüyor." yorumunu yaptı.

Kesin olmayan ilk sonuçlara göre, Müslüman nüfusun yoğunlukta olduğu Batı Bengal eyaletinde seçimleri üçüncü kez Mamata Banerjee liderliğindeki TMC kazandı.

Eyalette 10 Nisan'da iki farklı seçim noktasında yaşanan şiddet olaylarında 5 kişi hayatını kaybetmiş, 4 kişi yaralanmıştı.

Eyalet, daha önceki seçimlerde de şiddet olaylarına sahne olmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Kahraman

Belediye Başkanını CİMER'e şikayet ettiği iddia edilen Başkan Yardımcısı görevden alındı
Belediye Başkanını CİMER'e şikayet ettiği iddia edilen Başkan Yardımcısı görevden alındı
Dünya genelinde son 2 haftadaki vaka sayısı pandeminin ilk 6 ayından daha fazla
Dünya genelinde son 2 haftadaki vaka sayısı pandeminin ilk 6 ayından daha fazla
Tam kapanmada banka şube çalışma sürelerinde emekliler için düzenleme
Tam kapanmada banka şube çalışma sürelerinde emekliler için düzenleme
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ruhsar Pekcan Meral Akşener Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Özcan Deniz Aleyna Tilki İbrahim Tatlıses Nesrin Cavadzade
Spor Gökhan Töre Gökhan Gönül Cüneyt Çakır Aykut Kocaman Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haber! Hindistan'ın Batı Bengal eyaletindeki seçim sonrası yaşanan şiddet olaylarında 12 kişi öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.5.2021 14:27:48. #1.14#

title