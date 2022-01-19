Son dakika haber: Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, ekonomist ve akademisyenlerle bir araya gelecek - Haberler
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Son dakika haber: Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, ekonomist ve akademisyenlerle bir araya gelecek

Son dakika haber: Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, ekonomist ve akademisyenlerle bir araya gelecek
AA / Zeynep Çetinkaya - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, cumartesi günü ekonomist ve akademisyenlerle görüşecek.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, cumartesi günü ekonomist ve akademisyenlerle görüşecek.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, toplantı, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde saat 14.30'da gerçekleştirilecek.

Bakan Nebati, toplantıda ekonomist ve akademisyenlere Türkiye Ekonomi Modeli'ni anlatacak ve güncel ekonomik gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunacak. Görüşmede ayrıca dünyadaki ekonomik gelişmelere değinilmesi bekleniyor.

Nebati, daha önce yeni dönemdeki ekonomi politikalarının iş dünyasına aktarılması amacıyla bazı sektörler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelmişti.

AA / Zeynep Çetinkaya - Son Dakika Haberleri

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