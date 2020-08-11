Son dakika haber: Hatay Vali Yardımcısı, annesi ve erkek kardeşini tabancayla öldürdü Son dakika haberi... Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat, erkek kardeşi ve annesini tabancayla vurarak öldürdü.

Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat, erkek kardeşi ve annesini tabancayla vurarak öldürdü.

Alınan bilgiye göre, Tolga Polat, Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde bulunan annesinin evinde bilinmeyen bir nedenle cinnet getirerek kardeşi Altuğ ve annesi İkbal Polat'a tabancayla ateş etti.

İkbal ve Altuğ Polit, olay yerinde yaşamını yitirirken, olay anında evde olan babasının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis, olay sonrası kaçan Polat'ı yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA