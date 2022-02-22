Son dakika haber: Hatay'da uyuşturucu operasyonu - Haberler
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Son dakika haber: Hatay'da uyuşturucu operasyonu

AA, Lale Köklü Karagöz - Güncel
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Son dakika haber: Hatay'da uyuşturucu operasyonu

Bir son dakika haberine göre Hatay'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında bir eve gerçekleştirilen operasyonda kaçmaya çalışırken yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

HATAY (AA) - Hatay'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında bir eve gerçekleştirilen operasyonda kaçmaya çalışırken yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Samandağ ilçesi Atatürk Mahallesi'nde bulunan B.D'ye ait eve operasyon yaptı.

Evde 102 gram eroin ile enjektör ele geçirilen operasyonda, şüpheliler ev sahibi B.D. ile evde bulunan B.K. kaçmaya çalıştı.

Yakalanan 2 zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

AA / Lale Köklü Karagöz - Güncel

Hatay, Güncel, Haberler

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