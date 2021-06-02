Son dakika haber: Hatay'da saman yüklü kamyonda çıkan yangın söndürüldü
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Son dakika haber: Hatay'da saman yüklü kamyonda çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haber: Hatay'da saman yüklü kamyonda çıkan yangın söndürüldü
Anadolu Ajansı / Songül Sahilli - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Hatay'ın Samandağ ilçesinde saman yüklü kamyonda çıkan yangın hasara yol açtı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde saman yüklü kamyonda çıkan yangın hasara yol açtı.

Mızraklı Mahallesi'nde 31 Y 6158 plakalı saman yüklü kamyonun arka bölümünde seyir halindeyken yangın çıktı.

Sürücü, durumu fark edip kamyonu yol kenarına çekti.

İhbar üzerine olay yerine yönlendirilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Saman balyaları yandı, kamyonda hasar oluştu.

Son dakika haber: Hatay'da saman yüklü kamyonda çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haber: Hatay'da saman yüklü kamyonda çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haber: Hatay'da saman yüklü kamyonda çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haber: Hatay'da saman yüklü kamyonda çıkan yangın söndürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Songül Sahilli

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