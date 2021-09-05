Son dakika haber: Hatay'da 20. Yayladağı Geleneksel Çilek Festivali yapıldı
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Son dakika haber: Hatay'da 20. Yayladağı Geleneksel Çilek Festivali yapıldı

Son dakika haber: Hatay'da 20. Yayladağı Geleneksel Çilek Festivali yapıldı
Anadolu Ajansı / Mehmet Gürkan - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Hatay'ın Yayladağı ilçesinde 20. Yayladağı Geleneksel Çilek Festivali yapıldı.

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde 20. Yayladağı Geleneksel Çilek Festivali yapıldı.

Etkinlikte, AK Parti Hatay Milletvekilleri Hüseyin Yayman, Sabahat Özgürsoy Çelik, Hacı Bayram Türkoğlu, Yayladağı Belediye Başkanı Mehmet Yalçın ve vatandaşların katılımıyla kortej yürüyüşü yapıldı.

Milletvekili Çelik, yaptığı konuşmada çileğin, Yayladağı ilçesinin olmazsa olmaz ürünü olduğunu belirtti.

Yayladağı Belediye Başkanı Yalçın da vatandaşların bu organizasyonlara ihtiyaç duyduklarını kaydetti.

Tütün dizme ve kara teke güzellik yarışmasının yapıldığı etkinlik kapsamında spor gösterileri gerçekleştirildi ve yerel sanatçılar konser verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Gürkan

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