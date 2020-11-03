Son dakika haber | Hastane personeli, koronavirüsten yaşamını yitirdi

Son dakika gündem haberi: TOKAT'ın Turhal ilçesinde, devlet hastanesinde idari personel olan Murat Öndeş (53), yakalandığı koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

TOKAT'ın Turhal ilçesinde, devlet hastanesinde idari personel olan Murat Öndeş (53), yakalandığı koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Turhal Devlet Hastanesi'nde idari personel olarak çalışan evli ve 4 çocuk babası Murat Öndeş, 10 gün önce koronavirüse yakalandı. Şeker, tansiyon ve Kronik Obstruktif Akciğer Hastalığı (KOAH) hastası olduğu öğrenilen Öndeş, 19 yıldır çalıştığı Turhal Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. 2 gün sonra Tokat Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Öndeş, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Murat Öndeş, Turhal Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim YEL