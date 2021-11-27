Son dakika haber! Güvenlik korucusu, silahını temizlerken oğlunu vurdu
Demirören Haber Ajansı / İhsan Yılmaz - Haberler | Güncel
Edinilen son dakika haberine göre DİYARBAKIR'da, güvenlik korucusu Veysi Tekin, temizlediği tabancasının ateş alması sonucu oğlu Uğur Tekin'i (27) yaraladı.
DİYARBAKIR'da, güvenlik korucusu Veysi Tekin, temizlediği tabancasının ateş alması sonucu oğlu Uğur Tekin'i (27) yaraladı.
Olay, Silvan ilçesi Kale Mahallesi İkizkule B Blok'ta sabah saatlerinde meydana geldi. Güvenlik korucusu Veysi Tekin'in taşıma ruhsatlı tabancası temizlerken aniden ateş aldı. Silahtan çıkan mermi, bu sırada Tekin'in yanında oturan oğlu Uğur Tekin'e isabet etti.Veysi Tek'in ihbarı üzerine eve gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Uğur Tekin, Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Polis, Veysi Tekin'i ifadesine başvurmak üzere emniyete götürdü.
Demirören Haber Ajansı / İhsan Yılmaz - Son Dakika Haberleri
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