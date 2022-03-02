Teröristlerin roketli saldırısında şehit olan 3 gümrük personeli anıldı

AĞRI (AA) - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Müdürlüğüne ait araca iki yıl önce PKK'lı teröristlerce düzenlenen roketli saldırıda şehit olan 3 personel, törenle anıldı.

İran sınırındaki Gürbulak Sınır Kapısı'na 3 kilometre mesafedeki tır parkı yakınlarında 2 Mart 2020'de, Gürbulak Gümrük Müdürlüğüne ait araca yönelik roketli saldırıda şehit düşen Mustafa Türk, Özgür Kavastan ve Ramazan Turan için şehadetlerinin 2. yıl dönümünde anma programı düzenlendi.

Gürbulak Gümrük Kapısı girişindeki anma programında, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Müdürlüğü Personel Müdürü Hülya Arıcı, şehitlerin öz geçmişini okudu.

Gümrükler Muhafaza Genel Müdür Yardımcısı Hasan Oktay Duygun, burada yaptığı konuşmada, Türkiye gibi yıllardır terör örgütleriyle amansız bir mücadele sürdüren ülkeler için gümrük kapılarının çok önemli ve anlamlı olduğunu söyledi.

"Terör örgütlerinin gelir sağlamalarını engelliyoruz"

Gümrük kapılarında yaptıkları kontrollerle sınır güvenliğini sağladıklarını ifade eden Duygun, şöyle konuştu:

"Terörizmin en önemli finansman kaynaklarından olan uyuşturucu madde kaçakçılığı başta olmak üzere her türlü kaçakçılık faaliyetiyle mücadele ediyor, terör örgütlerinin yasadışı yollardan gelir sağlamalarına engel teşkil ediyoruz. Aslında tam da bu nedenle 7 gün 24 saat bu zorlu coğrafyada dalgalanan şanlı bayrağımızın gölgesinde, onurla ülkelerine hizmet eden gümrük personelimiz, eli kanlı terör örgütünün hedefi oldu."

Duygun, iki yıl önce bölgede gerçekleştirilen saldırının, çalışma arkadaşlarının hedef alındığı ilk saldırı olmadığını belirterek, şehit 3 personelin acısını yüreklerinde hissettiklerini dile getirdi.

Şehit personellerin hatırasını yaşatmaya devam edeceklerini aktaran Duygun, "Bugün burada gerçekleştirdiğimiz anma töreni, yalnızca görev şehitlerimize duyduğumuz minnet ve bağlılığın bir göstergesi değil, hain terör örgütlerine de açık bir mesajdır. Ne yaparlarsa yapsınlar, yüreği vatan sevgisi ve görev aşkıyla dolu olan bizleri korkutamazlar ve yıldıramazlar. Zira o hain saldırı sonrasında da tüm taşra ve merkez birimlerimizle görevimize kaldığımız yerden daha büyük bir azim ve kararlılıkla devam ettik." dedi.

"Terörizm ülkemizde artık tükenme noktasına gelmiştir"

Saldırıdan bugüne kadar Gürbulak ve diğer gümrük kapılarında gerçekleştirdikleri operasyonlarda milyarlarca lira değerinde kaçak eşya ele geçirdiklerine işaret eden Duygun, şunları kaydetti:

"Tonlarca uyuşturucunun ülkemize girişine engel olduk. Yasadışı yollardan yurda sokulmak istenen binlerce silah ve mühimmata el koyduk. Yasal ticareti hızlandırarak ve kolaylaştırarak ihracatımızı önemli ölçüde artırdık. Bundan sonra da gece gündüz, vatanımızın her köşesinde onurla milletimize hizmet etmeyi sürdüreceğiz. Büyük bir memnuniyetle ifade ediyorum ki devletimizin tüm kurumlarıyla sergilediği kararlı duruş sayesinde, ülkemize yıllarca ayak bağı olan, kahramanca ve fedakarca görev yapan güvenlik güçlerimizi, gümrük çalışanlarımızı, doktorlarımızı, öğretmenlerimizi ve hatta beşikteki bebeklerimizi dahi hedef alan terörizm artık tükenme noktasına gelmiştir."

Dua edilmesinin ardından sona eren programa, Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Kadri Karakuş, Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcısı Bahri Yalçınöz, davetliler ve gümrük personeli katıldı.