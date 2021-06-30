Son dakika haber... Göçmenler otobüsten inip kaçtı polis ve jandarma kovaladı
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Son dakika haber... Göçmenler otobüsten inip kaçtı polis ve jandarma kovaladı

Son dakika haber... Göçmenler otobüsten inip kaçtı polis ve jandarma kovaladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberlerine göre Karaman'da, yolcu otobüsünden inerek ormanlık alana yaya olarak kaçan göçmenler ile polis ve jandarma arasında kovalamaca yaşandı.

Karaman'da, yolcu otobüsünden inerek ormanlık alana yaya olarak kaçan göçmenler ile polis ve jandarma arasında kovalamaca yaşandı. Yaklaşık 1 saat süren kovalamaca sonunda 18 kişi oldukları ileri sürülen göçmenlerden 6'sı yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, bindikleri şehirlerarası yolcu otobüsü ile Mersin'den Karaman'a gelmekte olan kaçak gömenler yol üzerinde bulunan polis uygulama noktasına 2 kilometre kala otobüsü durdurarak indi. Şahısların toplu halde ormanlık alana doğru yaya olarak gitmelerinde şüphelenen otobüs şoförü durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bunun üzerine bölgeye çok sayıda polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, yol güzergahında ve uygulama noktasında gerekli tedbirleri alarak, ormanlık alanda çalışma başlattı. Ormanlık arazide devriye atan polis ekipleri, şüphelilerin izlerine rastlanılması üzerine aralarında kovalamaca başladı. Yaklaşık 1 saate yakın süren kovalamaca sonunda 18 kişi oldukları ileri sürülen düzensiz göçmenlerden 6'sı yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şahısların Afganistan uyruklu kaçak göçmen oldukları öğrenilirken, bu şahısların çalıştırılmak üzere Karaman'a geldikleri tespit edildi. Yakalanan göçmenler, işlemlerinin ardından Karaman İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

Polis ile jandarma diğer kaçan göçmenlerin yakalamak için bölgede çalışmalarını sürdürüyor. - KARAMAN

Son dakika haber... Göçmenler otobüsten inip kaçtı polis ve jandarma kovaladı
Son dakika haber... Göçmenler otobüsten inip kaçtı polis ve jandarma kovaladı
Son dakika haber... Göçmenler otobüsten inip kaçtı polis ve jandarma kovaladı
Son dakika haber... Göçmenler otobüsten inip kaçtı polis ve jandarma kovaladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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