Son dakika haber: Galibiyet golüyle kalp krizi geçirdi; hastanede kurtarılamadı

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde dün akşam taraftarı olduğu Fenerbahçe'nin, Galatasaray ile oynadığı derbi maçında uzatmalarda attığı galibiyet golüyle birlikte heyecanlanıp kalp krizi geçiren Ahmet Uysal (60), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alaşehir ilçesi Tepeköy Mahallesi'nde yaşayan 2 çocuk, 6 torun sahibi Ahmet Uysal, dün akşam, taraftarı olduğu Fenerbahçe'nin Galatasaray ile oynadığı futbol karşılaşmasını televizyondan izlemek için yeğeni Ercan Uysal'ın işlettiği kahvehaneye gitti. Karşılaşmanın uzatma dakikalarında takımının attığı golle heyecanlanan Uysal, bir anda fenalaşıp, bulunduğu yere yığıldı. Uysal, kahvehanedekiler tarafından ilçedeki bir özel hastaneye götürüldü. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Ahmet Uysal, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Ahmet Uysal'ın cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Tepeköy Mahallesi Muhtarı Abdurrahman Malçok da koyu bir Fenerbahçe taraftarı olan bacanağı Uysal'ı kaybetmenin acısını yaşadıklarını belirterek, "Heyecana kalbi dayanmadı" ifadelerini kullandı.