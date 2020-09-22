Son dakika haber... Fuhuş operasyonunu haber alan Türkmenistanlı kadın, kaçtığı Balıkesir'de yakalandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber... Fuhuş operasyonunu haber alan Türkmenistanlı kadın, kaçtığı Balıkesir'de yakalandı

Son dakika haberi... İZMİR'in Dikili ilçesinde, polisin pansiyona düzenlediği operasyonda, 2'si fuhuş yaptıkları belirlenen yabancı uyruklu 3 kadın gözaltına alındı.

Son dakika haber... Fuhuş operasyonunu haber alan Türkmenistanlı kadın, kaçtığı Balıkesir'de yakalandı
22.09.2020 10:16 | Son Güncelleme: 22.09.2020 10:16

İZMİR'in Dikili ilçesinde, polisin pansiyona düzenlediği operasyonda, 2'si fuhuş yaptıkları belirlenen yabancı uyruklu 3 kadın gözaltına alındı. Fuhşa aracılık ettiği belirlenen Türkmenistan uyruklu Deniz K., operasyondan haberi olunca kaçtığı Balıkesir'de yakalandı. Adliyeye sevk edilen Deniz K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

İhbarı değerlendiren Dikili Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Salimbey Mahallesi'nde faaliyet gösteren pansiyonda fuhuş yapıldığını belirledi. Bunun üzerine dün gece pansiyona operasyon düzenlendi. Fuhuş yaptıkları belirlenen 1'i Türkmenistan diğeri Kırgızistan uyruklu 2 kadın gözaltına alındı. 2 kadın, polisteki ifadelerinde, ismini 'Deniz' olarak bildikleri Türkmen kadının kendilerini fuhşa zorladığını söyledi.

BALIKESİR'DE YAKALANDI

Polis, araştırmaları sonucu 2 kadını fuhşa zorlayan kişinin Deniz K. olduğunu ve operasyonu haber alınca Dikili'den ayrıldığını belirledi. Polis, Deniz K.'nin, Balıkesir'in Gömeç ilçesine kaçtığını tespit edip, yakaladı. Gözaltına alınan Deniz K., Dikili'ye getirildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Deniz K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Fuhşa zorlandıkları belirlenen 2 kadının ise işlemlerinin ardından sınır dışı edileceği belirtildi. 


Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Oben ULU

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hamza Dağ Donald Trump Muharrem İnce Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Halil Sezai Acun Ilıcalı Fahriye Evcen Nebahat Çehre
Spor Falcao Arda Turan Mbaye Diagne Hamza Hamzaoğlu Robert Prosinecki
Daha Fazla Ateş Kaza Adana Bursa
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber... Fuhuş operasyonunu haber alan Türkmenistanlı kadın, kaçtığı Balıkesir'de yakalandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.9.2020 10:20:43. #1.15#
title