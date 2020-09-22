Son dakika haber... Fuhuş operasyonunu haber alan Türkmenistanlı kadın, kaçtığı Balıkesir'de yakalandı Son dakika haberi... İZMİR'in Dikili ilçesinde, polisin pansiyona düzenlediği operasyonda, 2'si fuhuş yaptıkları belirlenen yabancı uyruklu 3 kadın gözaltına alındı.

İZMİR'in Dikili ilçesinde, polisin pansiyona düzenlediği operasyonda, 2'si fuhuş yaptıkları belirlenen yabancı uyruklu 3 kadın gözaltına alındı. Fuhşa aracılık ettiği belirlenen Türkmenistan uyruklu Deniz K., operasyondan haberi olunca kaçtığı Balıkesir'de yakalandı. Adliyeye sevk edilen Deniz K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İhbarı değerlendiren Dikili Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Salimbey Mahallesi'nde faaliyet gösteren pansiyonda fuhuş yapıldığını belirledi. Bunun üzerine dün gece pansiyona operasyon düzenlendi. Fuhuş yaptıkları belirlenen 1'i Türkmenistan diğeri Kırgızistan uyruklu 2 kadın gözaltına alındı. 2 kadın, polisteki ifadelerinde, ismini 'Deniz' olarak bildikleri Türkmen kadının kendilerini fuhşa zorladığını söyledi.

BALIKESİR'DE YAKALANDI

Polis, araştırmaları sonucu 2 kadını fuhşa zorlayan kişinin Deniz K. olduğunu ve operasyonu haber alınca Dikili'den ayrıldığını belirledi. Polis, Deniz K.'nin, Balıkesir'in Gömeç ilçesine kaçtığını tespit edip, yakaladı. Gözaltına alınan Deniz K., Dikili'ye getirildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Deniz K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Fuhşa zorlandıkları belirlenen 2 kadının ise işlemlerinin ardından sınır dışı edileceği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Oben ULU