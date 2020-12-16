FSM'de trafiği kilitleyen kaza
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FSM'de trafiği kilitleyen kaza

16.12.2020 10:29 | Son Güncelleme: 16.12.2020 10:37
FSM'de trafiği kilitleyen kaza

FATİH Sultan Mehmet Köprüsü'nde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.

FATİH Sultan Mehmet Köprüsü'nde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu. Kaza yapan araçların kaldırılması için çalışma devam ediyor.

Kaza, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Yakası istikametinde köprü ortasında saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda zincirleme trafik kazası meydana geldi. 3 aracın karıştığı kazada ölen ya da yaralanan olmazken bir şerit trafiğe kapandı. Kaza nedeniyle Avrupa-Anadolu istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Polis ekipleri trafiği kontrollü olarak yönlendiriyor.  Kaza yapan araçların kaldırılması için çalışmalar sürüyor.


FSM'de trafiği kilitleyen kaza
FSM'de trafiği kilitleyen kaza
FSM'de trafiği kilitleyen kaza
FSM'de trafiği kilitleyen kaza
FSM'de trafiği kilitleyen kaza
FSM'de trafiği kilitleyen kaza
FSM'de trafiği kilitleyen kaza
FSM'de trafiği kilitleyen kaza

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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