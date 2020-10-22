Son dakika haberi... Bakan Selçuk: "Şehitlerimizin çocuklarına, harp ve vazife malullerimiz ile çocuklarına toplamda 63 milyon TL eğitim ve öğretim yardımı yapacağız."
22.10.2020 15:50 | Son Güncelleme: 22.10.2020 15:58
Gelen son dakika haberine göre Bakan Selçuk: "Şehitlerimizin çocuklarına, harp ve vazife malullerimiz ile çocuklarına toplamda 63 milyon TL eğitim ve öğretim yardımı yapacağız."
Bakan Selçuk: "Şehitlerimizin çocuklarına, harp ve vazife malullerimiz ile çocuklarına toplamda 63 milyon TL eğitim ve öğretim yardımı yapacağız."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü