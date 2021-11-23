Son dakika haber: FETÖ'nün Jandarma mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilen 101 şüpheliden 53'ü, 42 ildeki Ankara merkezli... - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber: FETÖ'nün Jandarma mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilen 101 şüpheliden 53'ü, 42 ildeki Ankara merkezli...

AA / Zafer Çakmak - Haberler | Güncel
Son dakika haber: FETÖ'nün Jandarma mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilen 101 şüpheliden 53'ü, 42 ildeki Ankara merkezli...

Gelen son dakika haberine göre FETÖ'nün Jandarma mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilen 101 şüpheliden 53'ü, 42 ildeki Ankara merkezli operasyonlarla yakalandı.

FETÖ'nün Jandarma mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilen 101 şüpheliden 53'ü, 42 ildeki Ankara merkezli operasyonlarla yakalandı.

İzmir dahil 22 ilde FETÖ soruşturması! 112 kişi hakkında gözaltı kararı verildi

İzmir dahil 22 ilde FETÖ soruşturması! 112 kişi hakkında gözaltı kararı verildi

 İzmir merkezli FETÖ soruşturmasında 15'i muvazzaf 47 asker ve 65 eski askeri okul öğrencisi hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir merkezli FETÖ soruşturmasında 15'i muvazzaf 47 asker ve 65 eski askeri okul öğrencisi hakkında gözaltı kararı verildi.

AA / Zafer Çakmak - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title