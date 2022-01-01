Fethiye'de direğe çarpan motosikletin sürücüsü öldü - Haberler
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Fethiye'de direğe çarpan motosikletin sürücüsü öldü

AA / Ali Rıza Akkır - Haberler | Güncel

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir işletmenin önündeki demir direğe çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

FETHİYE, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir işletmenin önündeki demir direğe çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Abidin Yerli'nin (38) kullandığı 48 JH 720 plakalı motosiklet, Karaçulha Mahallesi Alparslan Türkeş Caddesi'nde demir direğe çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, Yerli'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yerli'nin cesedi, yapılan incelemenin ardından Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Fethiye'de direğe çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Fethiye'de direğe çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Fethiye'de direğe çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Fethiye'de direğe çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Fethiye'de direğe çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Fethiye'de direğe çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Fethiye'de direğe çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Fethiye'de direğe çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Fethiye'de direğe çarpan motosikletin sürücüsü öldü

AA / Ali Rıza Akkır - Son Dakika Haberleri

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