Son dakika haber: Felç geçiren hastaya ambulans helikopter yetişti - Haberler
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Son dakika haber: Felç geçiren hastaya ambulans helikopter yetişti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber: Felç geçiren hastaya ambulans helikopter yetişti

Son dakika gelişmesine göre Samsun'da ambulans helikopter felç geçiren hasta için havalandı.

SAMSUN (İHA) - Samsun'da ambulans helikopter felç geçiren hasta için havalandı.

Olay, Samsun'un Terme ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, baygınlık şikayetiyle Terme Devlet Hastanesi'ne gelen 47 yaşındaki Meryem K.'nın burada yapılan tetkikler sonucu felç geçirdiği tespit edildi. Durumu ağır olan hasta için 112 komuta merkezinden hava ambulansı talep edildi. Kısa sürede ambulans helikoptere yetiştirilen hasta, helikopter ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. - SAMSUN

Son dakika haber: Felç geçiren hastaya ambulans helikopter yetişti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Devlet Hastanesi, Ambulans, Samsun, 3. Sayfa, Haberler

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