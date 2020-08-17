Son dakika haber... Fatih'te zorla park parası alan değnekçi gözaltına alındı

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Fatih'te zorla park parası alan değnekçi gözaltına alındı

İSTANBUL - Fatih Balat Hastanesi İspark alanında arabasını park eden vatandaşlardan zorla para alan değnekçi polis ekiplerince gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, polis ekiplerine Fatih Balat Hastanesi İspark alanında arabasını park eden vatandaşlardan zorla para alındığı yönünde ihbar geldi. İhbar üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri "Değnekçilik (Korsan Otoparkçılık)" konusuyla ilgili çalışmalara başladı. İspark alanında yapılan kontrollerde Ferdi D. isimli şahsın korsan otoparkçılık yaptığı görüldü. Şahıs suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Ferdi D. hakkında 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun "Karayolu üzeri park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare

tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek" içerikli 79. Maddesi gereğince adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA