Son dakika haberleri | Fatih'te zincirleme trafik kazası
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Son dakika haberleri | Fatih'te zincirleme trafik kazası

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Kamera: Ahmet YEŞİLMEN/ , FATİH'te meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kadın hafif şekilde yaralandı.

Kamera: Ahmet YEŞİLMEN/ , FATİH'te meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kadın hafif şekilde yaralandı. Kaza nedeniyle sahil yolunda  uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaza, Kennedy Caddesi'nde bulunan Şehit Vefa Karakurdu Altgeçidi'nde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Halil Akça idaresindeki 34 BSK 881 plakalı yolcu otobüsü seyir halindeyken önünde ilerleyen otomobilin sürücüsü ani fren yaptı. Bunun üzerinde otobüs şoförü Halil Akça, direksiyonu sola çevirip kazadan kaçmaya çalışsa da önce önünde bulunan otomobile, daha sonra ise yan şeritten gelen minibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin arka koltuğunda oturan yaşlı kadın hafif şekilde yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Hafif yaralı kadın tedbir amaçlı ambulansla hastaneye kaldırılırken kaza nedeniyle sahil yolunda uzun araç kuyrukları oluştu. 

"YOLU ŞAŞIRDI"Şoför Akça, "Ben arkasından geliyordum. Yolu şaşırdı. Yolun ortasında durunca sol tarafa kaçmaya çalıştım. Minibüs geldi. Bu sefer kurtaramadım. Kurtaramayınca sağdan taktım. O gelince kaçamadım. Sıkıştırma yapınca olan oldu" dedi.

 


Son dakika haberleri | Fatih'te zincirleme trafik kazası
Son dakika haberleri | Fatih'te zincirleme trafik kazası
Son dakika haberleri | Fatih'te zincirleme trafik kazası
Son dakika haberleri | Fatih'te zincirleme trafik kazası
Son dakika haberleri | Fatih'te zincirleme trafik kazası
Son dakika haberleri | Fatih'te zincirleme trafik kazası
Son dakika haberleri | Fatih'te zincirleme trafik kazası
Son dakika haberleri | Fatih'te zincirleme trafik kazası
Son dakika haberleri | Fatih'te zincirleme trafik kazası
Son dakika haberleri | Fatih'te zincirleme trafik kazası
Son dakika haberleri | Fatih'te zincirleme trafik kazası
Son dakika haberleri | Fatih'te zincirleme trafik kazası
Son dakika haberleri | Fatih'te zincirleme trafik kazası
Son dakika haberleri | Fatih'te zincirleme trafik kazası

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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