Son dakika haber | Fatih'te hastane önünde 3 kişi silahla yaralandı

Son dakika haberler: Fatih'te bir hastane önünde 3 kişi silahla yaralandı.

Fatih'te bir hastane önünde 3 kişi silahla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, olay, Samatya'daki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde yaşandı.

Kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin henüz belirlenemeyen bir nedenle silahla ateş açması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar buradaki hastanede tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulundu.

Olay yerinden kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ebubekir Tokcan