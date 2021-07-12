Son dakika haber | Fatih'te hastane önünde 3 kişi silahla yaralandı
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Son dakika haber | Fatih'te hastane önünde 3 kişi silahla yaralandı

Son dakika haber | Fatih'te hastane önünde 3 kişi silahla yaralandı
Anadolu Ajansı / Ali Ebubekir Tokcan - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Fatih'te bir hastane önünde 3 kişi silahla yaralandı.

Fatih'te bir hastane önünde 3 kişi silahla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, olay, Samatya'daki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde yaşandı.

Kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin henüz belirlenemeyen bir nedenle silahla ateş açması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar buradaki hastanede tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulundu.

Olay yerinden kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ebubekir Tokcan

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