Fabrika inşaatında sondaj yapılan alandan alevler yükseldi
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Fabrika inşaatında sondaj yapılan alandan alevler yükseldi

İhlas Haber Ajansı / ENES AZMAK - Haberler | 3. Sayfa

Fabrika inşaatında sondaj yapılan alandan alevler yükseldi Yerden yükselen alevler ekipleri harekete geçirdi 10 gündür topraktan yükselen alevler tek hamle ile söndürüldü Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir fabrika inşaat sahasında yapılan sondaj çalışmaları sırasında topraktan yükselen...

Fabrika inşaatında sondaj yapılan alandan alevler yükseldi

Yerden yükselen alevler ekipleri harekete geçirdi

10 gündür topraktan yükselen alevler tek hamle ile söndürüldü

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir fabrika inşaat sahasında yapılan sondaj çalışmaları sırasında topraktan yükselen alevler, ekipleri harekete geçirdi. Alevlerin doğalgaz borusundaki sızıntıdan kaynaklandığını tespit eden ekipler, gaz akışını keserek yangını söndürdü.

Olay, Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Denizevler Mahallesi Mazhar Özen Caddesi üzerinde bulunan inşaat sahasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde inşaat sahasında yerden alevler yükselmeye başladı. Toprak arazi üzerinden yükselen alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlerin yerin altında bulunan doğalgaz hattından sorumlu firmaya haber verdi.

Daha sonra olay yerine gelen gaz dağıtım şirketi ekipleri, sızıntının olduğu hattın bağlantısını kesti. Ekiplerin doğalgaz akışını kapatması sonrasında alevler sönerken olay yerine gelen itfaiye ekipleri de alanda suyla soğutma çalışması yaptı.

Bölgede yaşayan vatandaşlar, 10 gündür bölgede doğalgaz kokusu olduğunu ifade ettiler.

Fabrika inşaatında sondaj yapılan alandan alevler yükseldi
Fabrika inşaatında sondaj yapılan alandan alevler yükseldi
Fabrika inşaatında sondaj yapılan alandan alevler yükseldi
Fabrika inşaatında sondaj yapılan alandan alevler yükseldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES AZMAK

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