Son dakika haber: EYÜPSULTAN'DA METRO KLİMASINDAKİ YANGIN SONRASINDA YAŞANLAR CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber: EYÜPSULTAN'DA METRO KLİMASINDAKİ YANGIN SONRASINDA YAŞANLAR CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre EYÜPSULTAN Veysel Karani Akşemsettin Metro Durağı'nda metronun klimasında çıkan yangın sonrası oluşan yoğun duman, bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.

EYÜPSULTAN Veysel Karani Akşemsettin Metro Durağı'nda metronun klimasında çıkan yangın sonrası oluşan yoğun duman, bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, metronun içinin yoğun dumanla kaplı olduğu, vatandaşlarında yürüyerek tünelden çıktığı görüldü.

Mecidiyeköy - Mahmutbey sürücüsüz metro hattında metronun klimalarında yangın çıkmış, yangın nedeniyle metro seferleri aksamıştı. Paniğe neden olan olay sonrası yaşananlar ve tüneldeki duman cep telefonu kamerasına yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde metronun içinin yoğun dumanla kaplandığı ve yolcuların yürüyerek metrodan çıktığı görüldü.

Son dakika haber: EYÜPSULTAN'DA METRO KLİMASINDAKİ YANGIN SONRASINDA YAŞANLAR CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI
Son dakika haber: EYÜPSULTAN'DA METRO KLİMASINDAKİ YANGIN SONRASINDA YAŞANLAR CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI
Son dakika haber: EYÜPSULTAN'DA METRO KLİMASINDAKİ YANGIN SONRASINDA YAŞANLAR CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI
Son dakika haber: EYÜPSULTAN'DA METRO KLİMASINDAKİ YANGIN SONRASINDA YAŞANLAR CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İzmir'de bir otomobilin metro inşaatındaki 25 metrelik çukura düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
İzmir'de bir otomobilin metro inşaatındaki 25 metrelik çukura düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
İstanbul Eyüpsultan metrosunda klima patlaması! Seferler aksadı
İstanbul Eyüpsultan metrosunda klima patlaması! Seferler aksadı
Suriye tarafında çıkan orman yangını Türkiye'ye sıçradı
Suriye tarafında çıkan orman yangını Türkiye'ye sıçradı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Emre Olur Özgür Özel Mustafa Demir Mustafa Varank Oğuzhan Asiltürk
Magazin Müge Anlı Buse Varol Seda Sayan Erkan Petekkaya
Spor Muslera Serdar Aziz Alper Yılmaz Jimmy Durmaz Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber: EYÜPSULTAN'DA METRO KLİMASINDAKİ YANGIN SONRASINDA YAŞANLAR CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.7.2021 11:58:57. #1.15#

title