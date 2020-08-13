Sabah işe gidenler büyük şaşkınlık yaşadı! Evinin balkonunda asılı halde ölü bulundu Bursa Nilüfer'de yaşayan bir kişi evinin balkonunda asılı halde ölü olarak bulundu. 37 ayrı suçtan kaydı bulunan kişinin ölümü hakkında polis soruşturma başlattı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde Nazif A. (57) evinin balkonunda asılı halde ölü bulundu. Yoldan geçerken Nazif A.'nın cansız bedenini görenler, şaşkınlık yaşadı. 37 ayrı suçtan kaydı bulunan Nazif A.'nın ölümü hakkında soruşturma başlatıldı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Görükle Semti Dumlupınar Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah işe giden vatandaşlar, birinci kattaki havalandırma motorunun demirine bir kişinin asılı halde olduğunu görüp, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

CANSIZ BEDEN ÇARŞAFLA ÖRTÜLDÜ

Gelen sağlık ekipleri, Nazif A. olduğu belirlenen kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Nazif A.'nın cansız bedeni, çarşafla örtüldü.

37 AYRI SUÇTAN KAYDI VARDI

Yapılan incelemenin ardından asılı bulunduğu yerden indirilen Nazif A.'nın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı. 37 ayrı suç kaydı bulunan Nazif A.'nın intihar ettiği üzerinde duran polis, soruşturmayı sürdürüyor.

Kaynak: DHA