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Son dakika haber! Evinde birlikte alkol aldığı 18 yaşındaki şüphelinin 7 bıçak darbesiyle öldü

Demirören Haber Ajansı / Serkan Özdemir - Haberler | Güncel
Son dakika haber! Evinde birlikte alkol aldığı 18 yaşındaki şüphelinin 7 bıçak darbesiyle öldü

Son dakika gündem haberi: MANİSA'da, Hasan Hüseyin Yahşi (67), evinde birlikte alkol aldığı İlhan Can D. (18) tarafından 7 yerinden bıçaklanarak öldürüldü.

AKHİSAR, MANİSA (DHA) - MANİSA'da, Hasan Hüseyin Yahşi (67), evinde birlikte alkol aldığı İlhan Can D. (18) tarafından 7 yerinden bıçaklanarak öldürüldü. Olayın ardından kaçan İlhan Can D., saklandığı ormanda yakaladı.

Olay, saat 00.30 sıralarında Akhisar ilçesi kırsal Büknüş Mahallesi'nde meydana geldi. Evli ve 3 çocuk babası Hasan Hüseyin Yahşi ile evinde birlikte alkol aldığı İlhan Can D. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine İlhan Can D., mutfaktan aldığı bıçakla Yahşi'yi 7 yerinden bıçaklayıp, kaçtı. Yaralı Yahşi, komşuları tarafından evinde kanlar içinde bulundu. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, 7 yerinden bıçaklanan Hasan Hüseyin Yahşi'nin öldüğünü belirledi.Olay sonrası kaçan şüpheli İlhan Can D. için Akhisar İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri bölgede geniş çaplı arama çalışması başlattı. Jandarma, İlhan Can D.'yi, Büknüş Mahallesi yakınlarındaki ormanda saklanırken yakalayıp, gözaltına aldı. İlhan Can D.'nin jandarmadaki sorgusu sürüyor.


Son dakika haber! Evinde birlikte alkol aldığı 18 yaşındaki şüphelinin 7 bıçak darbesiyle öldü

Demirören Haber Ajansı / Serkan Özdemir - Son Dakika Haberleri
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