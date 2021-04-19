Eve kilitlediği kızını itfaiye kurtardı, "Rezil oldum" diye isyan etti
Adana'da annesi kapıyı üzerine kilitleyip çıkınca balkondan sarkmaya başlayan 4 yaşındaki D.T., itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Olayı haber alıp eve dönen Damla T., "Ben kapıyı kilitledim, düşmez. Ne var bunda? Rezil oldum" dedi.
Dün saat 15.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Seyhan Mahallesi'nde 3 katlı binanın 2'nci katında oturan Damla T., kapıyı kızının üzerine kilitleyip evden ayrıldı.
İTFAİYE KURTARDI
Bir süre sonra D.T., balkona çıkıp sarkmaya başladı. Dumuru fark eden komşuların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye erleri, vinç yardımıyla balkondaki D.T.'yi kurtardı.
"REZİL OLDUM"
Durumu haber alan Damla T. eve geldi. Annesini gören D.T., "Anne, beni itfaiye kurtardı" diyerek ona sarıldı. Damla T. ise çevresindekilere, "Ben kapıyı kilitledim, düşmez. Ne var bunda? Rezil oldum" dedi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Anıl ATAR