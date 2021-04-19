Eve kilitlediği kızını itfaiye kurtardı, "Rezil oldum" diye isyan etti

Adana'da annesi kapıyı üzerine kilitleyip çıkınca balkondan sarkmaya başlayan 4 yaşındaki D.T., itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Olayı haber alıp eve dönen Damla T., "Ben kapıyı kilitledim, düşmez. Ne var bunda? Rezil oldum" dedi.