Son dakika haber... Eskişehir İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy görevine başladı
Son dakika haberi... Eskişehir İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy görevine başladı.
12.08.2020 13:08 | Son Güncelleme: 12.08.2020 14:03
Eskişehir İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy görevine başladı.
Atasoy, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığındaki görevinden Temmuz ayındaki Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Eskişehir İl Jandarma Komutanlığına atandı. Albay Atasoy, Eskişehir'e gelerek görevine başladı. - ESKİŞEHİR
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Kaynak: İHA