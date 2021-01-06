Kıskançlık nedeniyle eski karısı ve onun sevgilisini kurşuna dizdi
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Kıskançlık nedeniyle eski karısı ve onun sevgilisini kurşuna dizdi

06.01.2021 15:14 | Son Güncelleme: 06.01.2021 15:57

Mersin'de bir çift, araç içinde ölü bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınan zanlı öldürdüğü kadının eski eşi olduğunu ve sevgilisini kıskandığı için cinayeti işlediğini itiraf etti.

Korkunç olay, merkez Toroslar ilçesi Karaisalı Mahallesi Karaisalı Caddesi'nde meydana geldi. Yol kenarında park halindeki 33 EDM 81 plakalı otomobilde, bir erkek ile bir kadının hareketsiz yattığını görenler, polis ekiplerine haber verdi.

ŞÜPHELİNİN EVİNE GİTTİLER

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Ayşe Yaylan (41) ve Abdullah Sancar (53) olduğu belirlenen kişilerin öldüğü tespit edildi. Olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphe üzerine Ayşe Yaylan'ın eski eşi Mustafa Eken'in (49) evine gitti.

KISKANÇLIK NEDENİYLE İŞLEMİŞ

Yaylan ve Abdullah Sancar'ı öldürdüğünü itiraf eden Eken, cinayeti kıskançlık yüzünden işlediğini söyledi. Mustafa Eken, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Ayşe Yaylan ve Abdullah Sancar'ın cansız bedenleri, yapılan incelemenin ardından otopsi için Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Eski eşi ve onun sevgilisini otomobilde tabancayla vurarak öldürdü
Eski eşi ve onun sevgilisini otomobilde tabancayla vurarak öldürdü
Kıskançlık nedeniyle eski karısı ve onun sevgilisini kurşuna dizdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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