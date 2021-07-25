E5'te tüyler ürperten şüpheli ölüm! Cansız bedeni, köprünün korkuluklarına asılı halde bulundu

İstanbul Esenyurt'ta kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, E5 Karayolu Bizimkent Köprüsü'nün demir korkuluklarına ip ile asılmış halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, şahsın hayatını kaybettiğini tespit ederken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.