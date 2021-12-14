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Son dakika haber! ERZİNCAN'DA METİL ALKOL ZEHİRLENMESİ ŞÜPHESİYLE BİR KİŞİ ÖLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... ERZİNCAN'da sahte içki kaynaklı metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 4 kişiden biri öldü, 1'i ağır 3 kişinin tedavisi sürüyor.

ERZİNCAN (DHA) - ERZİNCAN'da sahte içki kaynaklı metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 4 kişiden biri öldü, 1'i ağır 3 kişinin tedavisi sürüyor.

Erzincan merkezde alkol koması nedeniyle 4 kişi ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada doktorların müdahalesine rağmen Halil Başer (72), hayatını kaybederken, A.G. de yoğun bakımda tedavi altına alındı. A.G'nin görme yetisini kaybettiği ve durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Hastanede kaldırılan Y.A ve K.B'nin ise tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Son dakika haber! ERZİNCAN'DA METİL ALKOL ZEHİRLENMESİ ŞÜPHESİYLE BİR KİŞİ ÖLDÜ

Son dakika haber! ERZİNCAN'DA METİL ALKOL ZEHİRLENMESİ ŞÜPHESİYLE BİR KİŞİ ÖLDÜ

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