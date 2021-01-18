Son dakika haber | Erdoğan: "Artık bölgemizde tabii kaynakların kolayca yağmalanması için rahatça iç savaşlar çıkartılamıyor, terör olayları körüklenemiyor."
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Son dakika haber | Erdoğan: "Artık bölgemizde tabii kaynakların kolayca yağmalanması için rahatça iç savaşlar çıkartılamıyor, terör olayları körüklenemiyor."

18.01.2021 14:35 | Son Güncelleme: 18.01.2021 14:38
Son dakika haber | Erdoğan:

Son dakika gündem haberi... Erdoğan: "Artık bölgemizde tabii kaynakların kolayca yağmalanması için rahatça iç savaşlar çıkartılamıyor, terör olayları körüklenemiyor.

Erdoğan: "Artık bölgemizde tabii kaynakların kolayca yağmalanması için rahatça iç savaşlar çıkartılamıyor, terör olayları körüklenemiyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İzzet Taşkıran

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