Son dakika haber: Ercan'ı yakını ile 'gönül ilişkisi' yaşadığı için öldürmüş (2) - Haberler
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Son dakika haber: Ercan'ı yakını ile 'gönül ilişkisi' yaşadığı için öldürmüş (2)

Son dakika haber: Ercan'ı yakını ile 'gönül ilişkisi' yaşadığı için öldürmüş (2)
Demirören Haber Ajansı / Yasin Dalkılıç - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre ADLİYEYE SEVK EDİLDİKayseri'de Ercan Kimsesiz'i (33) bıçaklayarak öldüren Suriye uyruklu Ebu Muhammed C. (21), emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi.

KAYSERİ (DHA) - ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Kayseri'de Ercan Kimsesiz'i (33) bıçaklayarak öldüren Suriye uyruklu Ebu Muhammed C. (21), emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi. Zırhlı polis aracından indirilen cinayet zanlısı, nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Hayatını kaybeden Kimsesiz'in cenazesi ise, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Hulusi Akar Camisi'ne getirildi. Cenazeye Kimsesiz'in yakınları ve vatandaşlar katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından 2 çocuk babası, toprağa verildi.


Son dakika haber: Ercan'ı yakını ile 'gönül ilişkisi' yaşadığı için öldürmüş (2)

Son dakika haber: Ercan'ı yakını ile 'gönül ilişkisi' yaşadığı için öldürmüş (2)

Son dakika haber: Ercan'ı yakını ile 'gönül ilişkisi' yaşadığı için öldürmüş (2)

Son dakika haber: Ercan'ı yakını ile 'gönül ilişkisi' yaşadığı için öldürmüş (2)

Demirören Haber Ajansı / Yasin Dalkılıç - Son Dakika Haberleri

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