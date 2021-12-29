Son dakika haber: Ercan'ı yakını ile 'gönül ilişkisi' yaşadığı için öldürmüş (2)

KAYSERİ (DHA) - ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Kayseri'de Ercan Kimsesiz'i (33) bıçaklayarak öldüren Suriye uyruklu Ebu Muhammed C. (21), emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi. Zırhlı polis aracından indirilen cinayet zanlısı, nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Hayatını kaybeden Kimsesiz'in cenazesi ise, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Hulusi Akar Camisi'ne getirildi. Cenazeye Kimsesiz'in yakınları ve vatandaşlar katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından 2 çocuk babası, toprağa verildi.